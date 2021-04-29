«Закрывать такие ноги — незаконно». Наряд Шараповой расколол подписчиков на два лагеря
Российская теннисистка Мария Шарапова выложила в «инстаграме» свою фотографию в новом наряде. Спортсменка облачилась в широкие укороченные брюки горчичного цвета, жёлтый жакет и сандалии на плоской подошве.
«Широкие штанины — это естественный (и более щадящий) переход от спортивных штанов», — подписала фото теннисистка.
У подписчиков образ вызвал противоречивые чувства. Некоторые хвалили костюм: «Ты потрясающая! Мне так нравится твой стиль», «Великолепная Мария», «Это незаконно — закрывать такие ноги», «Это так элегантно», «Мария, покажи ноги». Однако нашлись и те, кто не оценил обновки: «Ужасно. Не умеет Маша одеваться», «Нелепый наряд».
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Марии Шараповой.
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