Как выглядела 16-летняя Мария Шарапова. У юной теннисистки была отличная растяжка

Детство для большинства людей – самое беззаботное время. Но не для спортсменов. Именно в юности закладываются основы мастерства. Посмотрите, как усиленно «пашут» на тренировках юные Шарапова, Азаренко, Вавринка, как радуются своим первым победным матчам и розыгрышам Хингис и Маррей. Все они спустя годы выиграли турниры «Большого шлема», занимали самые высокие места в рейтинге.

Как выглядели Шарапова и Федерер в 15 лет, а также юные Надаль, Возняцки и Циципас Тренировка Шараповой с Боллеттьери, брошенные ракетки Федерера и первые автографы Надаля на детских видео.

Виктория Азаренко, которая по итогам сезона-2020 победила в номинации WTA «Возвращение года», стала заниматься теннисом в 7 лет благодаря маме, которая работала в Минске методистом в Центре олимпийской подготовки. Уже в 13 лет Вика активно выступала на юниорских турнирах по всему миру – и в Европе, и в США. Позднее, в 15 лет Азаренко стала чемпионкой юниорского Australian Open, а спустя полгода выиграла юниорский «Шлем» и в США. Вот как 13-летняя Виктория оттачивала мастерство во время одного из юниорских турниров во Флориде.

Швейцарец Стэн Вавринка, ставший трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», начал заниматься теннисом в 6 лет. До 11 лет мальчик тренировался всего раз в неделю, а затем стал посвящать теннису уже 3 дня. Причём Стэн так погрузился с головой в спорт, что в какой-то момент перестал посещать школу и получал образование только дистанционно. С 14 лет Вавринка активно выступал на юниорских турнирах. В 2003 году он выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и поднялся на 7-ю строчку юниорского рейтинга. Вот как совсем юный Вавринка отрабатывал бэкхенд, который спустя годы стал его «коронкой».

Мария Шарапова попала в академию Ника Боллеттьери в совсем юном возрасте, когда ей было 7 лет. Знаменитый тренер сразу обратил внимание на россиянку и уделял ей очень много времени, находил ей лучших наставников. Эта работа сразу же стала приносить свои плоды. В 13-летнем возрасте Мария выиграла на престижном юниорском турнире Eddie Herr для девушек до 16 лет, дважды была финалисткой юниорских турниров «Большого шлема» — на Australian Open и Уимблдоне-2002. В 16 лет Шарапова была уже настоящей звездой. На её тренировки публика собиралась, как на спектакль. Сама Мария ни на что не отвлекалась, а усердно занималась и с ракеткой, и физподготовкой. Посмотрите, какая отличная растяжка была у юной россиянки.

Прошло ещё 17 лет. За эти годы Шарапова стала пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», была первой ракеткой мира. В феврале 2020 года Мария завершила профессиональную карьеру, но со спортом не попрощалась. Она активно инвестирует в фитнес-индустрию.

Одним из самых известных турниров для юниоров является Les Petit As, который много лет разыгрывается во Франции. Победителями этого соревнования становились Анна Курникова, Хуан-Карлос Ферреро, Динара Сафина, Рафаэль Надаль. В 2001 году в финале встретились 14-летние Энди Маррей из Великобритании и Александр Красноруцкий из России. Будущая первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион Маррей очень хотел выиграть в этом матче. Но в трёх сетах сильнее оказался россиянин.

Юниорская карьере швейцарки Мартины Хингис была феерической. Девочка взяла ракетку в руки в два года, и это неудивительно, ведь её мама сама играла в теннис, а потом стала тренером. Мартина побеждала практически на всех юниорских соревнованиях в Швейцарии, дважды выигрывала чемпионат Европы. А когда ей не было ещё 13 лет, она стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — самой юной в истории турнира, который разыгрывается среди 18-летних. Как и Маррей, Хингис играла и в соревновании Les Petit As. Она выигрывала его два года подряд – в 11 и 12 лет – у девочек, которые были гораздо старше её.

За долгие годы своей карьеры Мартина Хингис становилась первой ракеткой мира и в одиночном, и в парном разрядах. Только в одиночном разряде она выиграла 5 титулов на турнирах «Большого шлема», а всего у неё их 25. В феврале 2019 года Мартина родила дочку, которую назвала Лиа. Девочка уже выходит на корт и играет с мячиком и ракеткой.