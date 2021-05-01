Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Виктор Троицки: многие ребята подписывают контракты в 11 лет и становятся рабами

Виктор Троицки: многие ребята подписывают контракты в 11 лет и становятся рабами
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

35-летний сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о неподобающем обращении с детьми в теннисе.

«Сейчас это стало фактически нормой во всех видах спорта, где есть деньги. И это происходит во всём мире. Так называемые менеджеры видят в детях огромный потенциал, у них есть деньги, которые они и вкладывают в этих ребят. А в конечном счёте забирают себе в десятки раз больше. Кажется, это стало обыденностью.

Дети подписывают профессиональные контракты в возрасте 11 лет и становятся рабами. Это неправильно и противоречит спортивному духу. Но, к сожалению, это стало нормой во всех видах спорта. Там, как я уже сказал, где есть деньги», — приводит слова Троицки objektiv.rs.

Недавно Виктор сообщил, что принял решение завершить карьеру игрока и полностью посвятить себя тренерской работе.

Виктор Троицки завершает карьеру игрока
Троицки вернулся после дисквалификации
Виктор Троицки, дисквалифицированный в прошлом июле за то, что не сдал кровь на допинг-тест, вернулся в тур и вышел в четвертьфинал Гштаада.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021