Виктор Троицки: многие ребята подписывают контракты в 11 лет и становятся рабами

35-летний сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о неподобающем обращении с детьми в теннисе.



«Сейчас это стало фактически нормой во всех видах спорта, где есть деньги. И это происходит во всём мире. Так называемые менеджеры видят в детях огромный потенциал, у них есть деньги, которые они и вкладывают в этих ребят. А в конечном счёте забирают себе в десятки раз больше. Кажется, это стало обыденностью.



Дети подписывают профессиональные контракты в возрасте 11 лет и становятся рабами. Это неправильно и противоречит спортивному духу. Но, к сожалению, это стало нормой во всех видах спорта. Там, как я уже сказал, где есть деньги», — приводит слова Троицки objektiv.rs.



Недавно Виктор сообщил, что принял решение завершить карьеру игрока и полностью посвятить себя тренерской работе.

Виктор Троицки завершает карьеру игрока