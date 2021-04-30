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Виктор Троицки завершает карьеру игрока

Виктор Троицки завершает карьеру игрока
Теннис / ATP 0

35-летний сербский теннисист Виктор Троицки, который также является главным тренером сборной Сербии по теннису, принял решение завершить карьеру игрока и полностью посвятить себя тренерской работе.

«Я уже ветеран спорта. Я потихоньку завершаю свою карьеру, скоро планирую сыграть ещё пару турниров. Я смирился с тем, что закончу в этом году. Я переключаюсь на другую работу, связанную со спортом, больше как профессиональный тренер. Я с нетерпением жду этой новой задачи, новых вызовов и надеюсь, что всё пройдёт хорошо», — приводит слова Троицки Telegraf.

Виктор Троицки — победитель пяти турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса и двукратный обладатель Командного чемпионата мира в Дюссельдорфе в составе национальной сборной Сербии.

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