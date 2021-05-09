«Отличный подарок к 9 мая!» Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Мадриде
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественницу, Арину Соболенко, с победой на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В решающем матче соревнований со счётом 6:0, 3:6, 6:4 Арина одолела австралийскую теннисистку Эшли Барти.
«Эта победа стала отличным подарком к 9 мая!» — передаёт слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Отметим, что для 23-летней Соболенко это 10-я победа в финалах турниров уровня WTA. В понедельник, 10 мая, Арина станет четвёртой ракеткой мира.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 2 549 105. Предыдущей победительницей соревнования является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.
«Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко
Судя по рассказам мамы и первого тренера белорусской теннисистки, она не остановится на 4-м месте рейтинга WTA.
Победа Соболенко в матче с 1-й ракеткой мира Барти в финале турнира в Мадриде. Видеообзор
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