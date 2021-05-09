Победитель «Мастерса» в Риме-2021 получит на € 45 тыс. больше, чем Джокович в 2020-м

Победитель стартовавшего турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) получит € 245 085 тыс. призовых, это на € 45 тыс. больше, чем получил прошлогодний чемпион соревнований серб Новак Джокович (€ 205 200 тыс.).
Также отметим, что общий призовой фонд турнира сократился в 1,66 раз по сравнению с 2020 годом (€ 3 465 045). Он составил € 2 082 960. Интересно, что такой уровень призового фонда был в Риме 20 лет назад.
Первым сеяным турнира стал Джокович, который во втором круге встретится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) – Тейлор Фритц (США). Вторым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль, его соперник определится во встрече Янника Синнера (Италия) и Уго Умбера (Франция).
Третий сеяный россиянин Даниил Медведев во втором круге может встретиться с соотечественником Асланом Карацевым, если тот на старте обыграет серба Миомира Кецмановича. Соперник Андрея Рублёва (7) определится позднее. Карен Хачанов в первом круге сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
- 9 мая 2021
-
21:51
-
21:19
-
20:52
-
20:29
-
20:04
-
19:32
-
19:14
-
18:40
-
18:02
-
17:42
-
16:47
-
15:27
-
14:40
-
14:23
-
13:50
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:28
-
11:17
-
10:52
-
10:41
-
10:07
-
09:45
-
09:17
-
00:38
-
00:02
- 8 мая 2021
-
23:40
-
22:43
-
22:15
-
21:38
-
21:21
-
20:40
-
20:13
-
19:46