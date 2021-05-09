Победитель «Мастерса» в Риме-2021 получит на € 45 тыс. больше, чем Джокович в 2020-м

Победитель стартовавшего турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) получит € 245 085 тыс. призовых, это на € 45 тыс. больше, чем получил прошлогодний чемпион соревнований серб Новак Джокович (€ 205 200 тыс.).

Также отметим, что общий призовой фонд турнира сократился в 1,66 раз по сравнению с 2020 годом (€ 3 465 045). Он составил € 2 082 960. Интересно, что такой уровень призового фонда был в Риме 20 лет назад.

Первым сеяным турнира стал Джокович, который во втором круге встретится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) – Тейлор Фритц (США). Вторым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль, его соперник определится во встрече Янника Синнера (Италия) и Уго Умбера (Франция).

Третий сеяный россиянин Даниил Медведев во втором круге может встретиться с соотечественником Асланом Карацевым, если тот на старте обыграет серба Миомира Кецмановича. Соперник Андрея Рублёва (7) определится позднее. Карен Хачанов в первом круге сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Бьянка Андрееску снялась с турнира в Риме из-за жёстких мер по борьбе с COVID-19 в Италии