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Бьянка Андрееску снялась с турнира в Риме из-за жёстких мер по борьбе с COVID-19 в Италии

Бьянка Андрееску снялась с турнира в Риме из-за жёстких мер по борьбе с COVID-19 в Италии
Теннис / WTA 0
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Шестая ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В «Инстаграме» канадка сообщила, что решение связано с жёсткими мерами итальянского правительства по борьбе с распространением коронавируса.

«Несмотря на то, что у меня отрицательный тест, который я сдала после изоляции в Мадриде, и уже в полную силу тренируюсь последние несколько дней, согласно правилам итальянского правительства мне снова придётся изолироваться в номере, если я приеду в Рим. Именно поэтому я вынуждена отказаться от участия в «Мастерсе»», — написала Андрееску в своём «инстаграме».

Напомним, 20-летняя канадка перед стартом турнира в Мадриде сдала положительный тест на коронавирус и изолировалась в отеле. Болезнь прошла бессимптомно.

Бьянка Андрееску заразилась коронавирусом и не выступит на турнире в Мадриде
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