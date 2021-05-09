Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых

В Риме стартовал последний грунтовый «Мастерс» перед «Ролан Гаррос». Здесь выступают почти все сильнейшие теннисисты мира, включая россиян. Кстати, первым соперником Даниила Медведева может стать Аслан Карацев.

«Мастерс» в Риме – уникальный турнир. Он проводится уже второй раз в посткарантинную эпоху. Когда в прошлом мае по всему миру бушевал коронавирус, организаторы соревнований перенесли турнир на осень. Так удалось избежать перерыва в розыгрышах и, в отличие от «Мастерсов» в Монте-Карло и Мадриде, всё-таки провести его в 2020 году. В связи с этим любопытно понаблюдать за тем, как изменился расклад призовых на этом турнире за последние 3 года. И без сюрпризов здесь не обошлось.



Расклад призовых на «Мастерсе» в Риме за 2019-2021 годы:

€ 2019 2020 2021 Призовой фонд 5 207 405 3 465 045 2 082 960 Чемпион 958 055 205 200 245 085 финалист 484 950 150 000 145 000 1/2 финала 248 745 100 000 82 300 1/4 финала 128 200 75 000 45 100 3-й круг 64 225 61 000 28 200 2-й круг 33 635 37 490 18 000 1-й круг 18 955 21 190 12 000

Первое, что обращает на себя внимание, это неприятная для игроков тенденция по резкому сокращению общего призового фонда. Если в 2019 году он составлял € 5 207 405, то коронавирусный 2020-й привёл к сокращению выплат в полтора раза – € 3 465 045. Спустя год, а точнее даже полгода, призовой фонд сократили ещё значительнее – в 1,66 раза. В этот раз он составляет € 2 082 960. Любопытно, что на фоне практически ежегодного роста общего призового фонда в докоронавирусные времена сейчас эта сумма разом откатилась к началу 2000-х, когда такая валюта как евро только начинала своё хождение. Одним словом, такой призовой фонд на «Мастерсе» в Риме был 20 лет назад.

На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами 1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.

Когда тур возобновился в 2020 году и стало ясно, что призовые всё равно будут сокращены, организаторам нужно было решить в каких пропорциях уменьшать выплаты участникам. Возникла идея поддержать прежде всего низкорейтинговых игроков – тех, кто чаще всего проигрывает в стартовых раундах. Они не то, что потеряли, а наоборот, приобрели. На многих турнирах теннисисты, проигравшие в первых кругах, стали получать больше, чем в докоронавирусную эпоху. И «Мастерс» в Риме тому пример. В 2019 году участник стартового раунда, не прошедший дальше, мог рассчитывать на € 18 955, осенью 2020-го эта сумма увеличилась до € 21 190. Самыми «пострадавшими» оказались чемпионы. Если Надаль за победу в 2019-м был премирован на € 958 055, то сумма выплат для героя-2020 Новака Джоковича сократилась в 4,67 раза – до € 205 200.

Медведев за победу в Париже получил на $ 170 тыс. меньше, чем Сафин 20 лет назад А Хачанов в 2018 году добавил на свой счёт в четыре раза больше нынешнего победителя. Как такое возможно?

И вот в 2021 году всё изменилось. Распределение выплат по раундам поменялась – неудачниками первых кругов пожертвовали. Теперь проигравшему на старте достанется в 1,58 раза меньше, чем в 2020-м – € 12 000. При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году – € 245 085. Интересно, это будет общая тенденция – перестать поддерживать низкорейтинговых игроков, или отличительная особенность римского турнира? Это важно, поскольку расходы теннисистов не уменьшаются. А с учётом всевозможных коронавирусных ограничений даже увеличиваются. Например, Денис Шаповалов считает, что игроки всё чаще будут отказываться в турнирах, если сокращения продолжатся: «Надеюсь, ATP или кто-то ещё сможет что-то сделать, чтобы увеличить призовой фонд, и он наконец стал таким же, каким и был прежде. Да, у нас есть обязательства перед спонсорами, контракты. Это обязывает нас продолжать играть. Думаю, это определённо одна из причин, по которой многие теннисисты всё ещё выходят на корты. В противном случае, уверен, многие бы перестали играть из-за низких призовых».

Кто же поборется за не столь высокие призовые как раньше, но всё те же 1000 очков? В мужской сетке турнира в Риме выступят практически все сильнейшие за исключением Роджера Федерера. Победители двух последних розыгрышей Надаль и Джокович посеяны под двумя первыми номерами, поэтому встретиться между собой могут только в полуфинале. Недавний чемпион «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас (5) оказался в одной четверти с Джоковичем, а Александр Зверев (6), только что выбивший Надаля из сетки Мадрида, опять может встретиться с испанцем в четвертьфинале. Что касается россиян, то Рублёв (7) в матче за выход в полуфинал в теории попадает на Доминика Тима (4). Турнирный путь Медведева (3), как и всех высоко сеяных, начнётся со второго круга. И сразу же ему достанется победитель матча Аслан Карацев – Миомир Кецманович. Четвёртый россиянин в сетке Рима – Карен Хачанов – в первом круге сразится с квалифаем Федерико Дельбонисом из Аргентины.