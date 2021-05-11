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Андрей Рублёв потренировался с Энди Марреем в Риме

Андрей Рублёв потренировался с Энди Марреем в Риме
Теннис / ATP 0

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл совместную тренировку с бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Андрей Рублёв провёл тренировку с Энди Марреем

Андрей Рублёв провёл тренировку с Энди Марреем

Фото: https://www.instagram.com/internazionalibnlditalia/?igshid=i6nya2bh9i85

Напомним, Маррей продолжает восстановление после травмы паха и приехал в Рим, чтобы, по его словам, быстрее прийти в оптимальную форму за счёт тренировок с лучшими игроками тура. Ранее он сыграл с сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом. Однако стало известно, что Маррей принял решение выступить на турнире в Риме в парном разряде вместе с соотечественником Лиамом Броуди.

Седьмой сеяный Рублёв стартует на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) завтра, 12 мая матчем с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Статистика их личных встреч — 2:1 в пользу россиянина.

Энди Маррей выступит на турнире в Риме в парном разряде
Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира в Риме из-за травмы Карена
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