Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Аслан Карацев vs Даниил Медведев на «Мастерсе» в Риме: статистика встреч и другие противостояния российских теннисистов

Аслан Карацев vs Даниил Медведев
Даниил Сальников
Аслан Карацев в Риме вышел на Даниила Медведева! Это будет уже 3-й поединок наших парней
Сетка итальянского «Мастерса» свела двух россиян уже на старте. А как Медведев, Карацев, Рублёв и Хачанов играли раньше друг с другом?
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

На своём дебютном «Мастерсе» в Риме Аслан Карацев успешно преодолел барьер первого круга. Но теперь его соперником будет ещё один россиянин – Даниил Медведев. Любопытно, что наши теннисисты до этого встречались дважды, когда Даниил ещё не входил в топ-100.

«Мастерс» в Риме – это последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос», поэтому неудивительно, что сюда приехали практически все сильнейшие, за исключением Роджера Федерера. Попали в основную сетку и все четыре россиянина из топ-30 – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Никого не отпугнуло резкое сокращение призовых: общий фонд уменьшился в 1,66 раза – с € 3 465 045 до € 2 082 960, а участники первого круга и вовсе получат в 1,77 раза меньше, чем в 2020-м – € 12 000 вместо € 21 190. Но главное для игроков всё же сейчас не денежные выплаты, а игровая практика с лучшими теннисистами мира накануне грунтового турнира «Большого шлема» и возможность заработать как можно больше из 1000 возможных рейтинговых очков.

Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых
При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.

Для 27-летнего Аслана Карацева сейчас практически каждый крупный турнир становится дебютным. И «Мастерс» в Риме – не исключение. Россиянин стартовал в понедельник матчем с Миомиром Кецмановичем из Сербии. В начале поединка соперники обменялись брейками, но затем наладили свои подачи и уверенно их брали до самого тай-брейка, на котором более опытный Аслан, который старше серба на 6 лет, оказался надёжнее – 7:6 (7:2). В целом Карацев спокойно проводил первую партию, видимо, понимая, что у него есть запас, который в критический момент он может использовать. И во втором сете россиянин сразу же захватил преимущество, повёл с брейком – 2:0. У Кецмановича был шанс отыграться только в начале партии, но Аслан пресёк эту попытку и довёл матч до победы – 7:6, 6:4.

Рим (м). 1-й круг
10 мая 2021, понедельник. 12:20 МСК
Миомир Кецманович
46
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Аслан Карацев
27
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Так Аслан Карацев на своём дебютном «Мастерсе» в Риме пробился во второй круг и вышел на Даниила Медведева. Ранее Аслан и Даниил на уровне ATP друг с другом не играли, но это будет уже 3-й поединок наших парней с учётом челленджеров и фьючерсов. В 2014 году они впервые сыграли в рамках второго круга квалификации Кубка Кремля. Победил тогда Карацев – 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, а затем пробился в основную сетку. В 2016 году турнирные пути россиян снова пересеклись – на челленджере в Казани. Тогда в полуфинале снова сильнее был Аслан – 6:4, 6:1. Вообще у Карацева баланс личных встреч положительный ещё и с Рублёвым – 1-0. Аслан недавно победил Андрея в полуфинале ATP-500 в Дубае. И лишь с Кареном Хачановым у Карацева отрицательный счёт – 1-3 (см.таблицу).

Head-to-Head российских теннисистов из топ-30. Матчи ATP / (с учётом квалификации, челленджеров и фьючерсов):

МедведевРублёвХачановКарацев
Медведевх4-02-10-0
х(5-0)(2-1)(0-2)
Рублёв0-4х0-20-1
(0-5)х(1-3)(0-1)
Хачанов1-22-0х1-0
(1-2)(3-1)х(3-1)
Карацев0-01-00-1х
(2-0)(1-0)(1-3)х

Что касается Медведева, то на уровне ATP он играл и с Рублёвым, и с Хачановым – и с обоими у него положительный баланс личных встреч. Даниил победил Андрея в четвертьфиналах «Мастерса» в Цинциннати-2019, Санкт-Петербурга – 2019, US Open – 2020 и Australian Open – 2021, а Карена – на групповой стадии Next Gen ATP Finals – 2017 и в полуфинале «Мастерса» в Монреале-2019. Но вот в поединке за выход в решающий матч Кубка Кремля – 2018 сильнее был уже Хачанов.

ATP Masters 1000. Рим. Сетка

Медведев, как третий сеяный на «Мастерсе» в Риме, пропускает первый круг и сразится во втором раунде с Карацевым во вторник или среду. Следите за расписанием.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев ATP Аслан Карацев •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021