Аслан Карацев в Риме вышел на Даниила Медведева! Это будет уже 3-й поединок наших парней

Сетка итальянского «Мастерса» свела двух россиян уже на старте. А как Медведев, Карацев, Рублёв и Хачанов играли раньше друг с другом?

На своём дебютном «Мастерсе» в Риме Аслан Карацев успешно преодолел барьер первого круга. Но теперь его соперником будет ещё один россиянин – Даниил Медведев. Любопытно, что наши теннисисты до этого встречались дважды, когда Даниил ещё не входил в топ-100.

«Мастерс» в Риме – это последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос», поэтому неудивительно, что сюда приехали практически все сильнейшие, за исключением Роджера Федерера. Попали в основную сетку и все четыре россиянина из топ-30 – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Никого не отпугнуло резкое сокращение призовых: общий фонд уменьшился в 1,66 раза – с € 3 465 045 до € 2 082 960, а участники первого круга и вовсе получат в 1,77 раза меньше, чем в 2020-м – € 12 000 вместо € 21 190. Но главное для игроков всё же сейчас не денежные выплаты, а игровая практика с лучшими теннисистами мира накануне грунтового турнира «Большого шлема» и возможность заработать как можно больше из 1000 возможных рейтинговых очков.

Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.

Для 27-летнего Аслана Карацева сейчас практически каждый крупный турнир становится дебютным. И «Мастерс» в Риме – не исключение. Россиянин стартовал в понедельник матчем с Миомиром Кецмановичем из Сербии. В начале поединка соперники обменялись брейками, но затем наладили свои подачи и уверенно их брали до самого тай-брейка, на котором более опытный Аслан, который старше серба на 6 лет, оказался надёжнее – 7:6 (7:2). В целом Карацев спокойно проводил первую партию, видимо, понимая, что у него есть запас, который в критический момент он может использовать. И во втором сете россиянин сразу же захватил преимущество, повёл с брейком – 2:0. У Кецмановича был шанс отыграться только в начале партии, но Аслан пресёк эту попытку и довёл матч до победы – 7:6, 6:4.

Так Аслан Карацев на своём дебютном «Мастерсе» в Риме пробился во второй круг и вышел на Даниила Медведева. Ранее Аслан и Даниил на уровне ATP друг с другом не играли, но это будет уже 3-й поединок наших парней с учётом челленджеров и фьючерсов. В 2014 году они впервые сыграли в рамках второго круга квалификации Кубка Кремля. Победил тогда Карацев – 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, а затем пробился в основную сетку. В 2016 году турнирные пути россиян снова пересеклись – на челленджере в Казани. Тогда в полуфинале снова сильнее был Аслан – 6:4, 6:1. Вообще у Карацева баланс личных встреч положительный ещё и с Рублёвым – 1-0. Аслан недавно победил Андрея в полуфинале ATP-500 в Дубае. И лишь с Кареном Хачановым у Карацева отрицательный счёт – 1-3 (см.таблицу).

Head-to-Head российских теннисистов из топ-30. Матчи ATP / (с учётом квалификации, челленджеров и фьючерсов):

Медведев Рублёв Хачанов Карацев Медведев х 4-0 2-1 0-0 х (5-0) (2-1) (0-2) Рублёв 0-4 х 0-2 0-1 (0-5) х (1-3) (0-1) Хачанов 1-2 2-0 х 1-0 (1-2) (3-1) х (3-1) Карацев 0-0 1-0 0-1 х (2-0) (1-0) (1-3) х

Что касается Медведева, то на уровне ATP он играл и с Рублёвым, и с Хачановым – и с обоими у него положительный баланс личных встреч. Даниил победил Андрея в четвертьфиналах «Мастерса» в Цинциннати-2019, Санкт-Петербурга – 2019, US Open – 2020 и Australian Open – 2021, а Карена – на групповой стадии Next Gen ATP Finals – 2017 и в полуфинале «Мастерса» в Монреале-2019. Но вот в поединке за выход в решающий матч Кубка Кремля – 2018 сильнее был уже Хачанов.

Медведев, как третий сеяный на «Мастерсе» в Риме, пропускает первый круг и сразится во втором раунде с Карацевым во вторник или среду. Следите за расписанием.