Шведова проиграла Барти и выбыла из борьбы на турнире в Риме

Теннисистка из Казахстана Ярослава Шведова выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче второго круга она проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.



Для победы первой ракетке мира Барти потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Эшли. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



Барти выполнила 7 эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Шведова ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.



В матче третьего круга турнира Барти сыграет с победительницей встречи между Каролин Гарсией (Франция) и россиянкой Вероникой Кудерметовой.



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

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