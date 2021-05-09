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Соболенко рассказала, за счёт чего добилась победы в матче с 1-й ракеткой мира Барти

Соболенко рассказала, за счёт чего добилась победы в матче с 1-й ракеткой мира Барти
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу, одержанную ею в финальном матче турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания) с австралийкой Эшли Барти. Поединок завершился со счётом 6:0, 3:6, 6:4.

«Я думаю, что игра, которую я продемонстрировала здесь, получилась действительно качественной. Я была сосредоточена с начала и до конца и постоянно оказывала на Эшли давление, особенно в конце третьего сета. В эти ключевые моменты я показывала более агрессивный теннис. Вот что в конечном счёте помогло мне выиграть этот матч», — приводит слова Соболенко WTA.

Для 23-летней Соболенко это 10-я победа на турнирах уровня WTA. Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 2 549 105. Предыдущей победительницей соревнования является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.

Победа Соболенко в матче с 1-й ракеткой мира Барти в финале турнира в Мадриде. Видеообзор
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