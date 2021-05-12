Халеп, взявшая у Кербер 1-й сет со счётом 6:1 на турнире в Риме, снялась в ходе 2-го сета

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда соревнований она оказалась сильнее представительницы Румынии Симоны Халеп. Их встреча продолжалась два сета и завершилась после отказа Симоны продолжать борьбу. К этому моменту за Халеп был первый сет, который она выиграла со счётом 6:1, во втором сете счёт был ничейным — 3:3.
Продолжительность поединка составила 58 минут. Халеп 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Кербер, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 3 шанса из 7 взять подачу соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира немецкая спортсменка поспорит с Еленой Остапенко из Латвии, обыгравшей австралийку Айлу Томлянович.
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры. – Прим. «Чемпионата»).
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