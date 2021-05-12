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Халеп, взявшая у Кербер 1-й сет со счётом 6:1 на турнире в Риме, снялась в ходе 2-го сета

Халеп, взявшая у Кербер 1-й сет со счётом 6:1 на турнире в Риме, снялась в ходе 2-го сета
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда соревнований она оказалась сильнее представительницы Румынии Симоны Халеп. Их встреча продолжалась два сета и завершилась после отказа Симоны продолжать борьбу. К этому моменту за Халеп был первый сет, который она выиграла со счётом 6:1, во втором сете счёт был ничейным — 3:3.

Продолжительность поединка составила 58 минут. Халеп 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Кербер, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 3 шанса из 7 взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира немецкая спортсменка поспорит с Еленой Остапенко из Латвии, обыгравшей австралийку Айлу Томлянович.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры. – Прим. «Чемпионата»).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 19:10 МСК
Анжелика Кербер
26
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
1 		3  
6 		3  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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