Даниил Медведев впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго раунда соревнований Медведев одержал волевую победу над американцем Томми Полом со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. Пол подал четыре эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Пол на «Ролан Гаррос».

Медведев впервые вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. Победа над Полом – это всего лишь второй выигранный Медведевым матч на «Ролан Гаррос» за пять лет.

За выход в 1/8 финала Медведев сыграет с американцем Райлли Опелкой, который во втором круге нанёс поражение испанцу Хауме Мунару со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.