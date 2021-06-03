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Даниил Медведев впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Елена Чистова
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго раунда соревнований Медведев одержал волевую победу над американцем Томми Полом со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. Пол подал четыре эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Пол на «Ролан Гаррос».

Медведев впервые вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. Победа над Полом – это всего лишь второй выигранный Медведевым матч на «Ролан Гаррос» за пять лет.

За выход в 1/8 финала Медведев сыграет с американцем Райлли Опелкой, который во втором круге нанёс поражение испанцу Хауме Мунару со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 22:10 МСК
Томми Пол
52
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 3  
3 		6 6 6  
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 17:00 МСК
Райлли Опелка
35
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 7  
3 		2 6 5  
             
Хауме Мунар
72
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
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