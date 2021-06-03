Даниил Медведев победил в Париже чемпиона «Ролан Гаррос». Пока, правда, юниорского

Четыре года подряд Даниил Медведев не мог преодолеть «заколдованный» 1-й круг на «Ролан Гаррос». Но в этот раз россиянин уже пробился в 3-й раунд. В ночь на четверг, 3 июня, он переиграл чемпиона юниорского турнира-2015 американца Томми Пола.

Число россиян в мужской одиночной сетке «Ролан Гаррос» — 2021 стремительно уменьшилось. Зачехлили ракетки Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Причём последние двое проиграли свои матчи в пяти сетах. К вечерней сессии среды борьбу из наших игроков продолжали только Аслан Карацев и Даниил Медведев.

Медведев посеян на Открытом чемпионате Франции под высоким 2-м номером. Даже выше, чем Король грунта Рафаэль Надаль. Но для нашего теннисиста каждая победа на этом покрытии на вес золота. Ни для кого не секрет, что Даниил не любит играть на песке. Матчи на этих кортах для него сплошное мучение и нервотрёпка. Однако в Париже-2021 он почувствовал себя увереннее ещё на тренировках, а потом довольно легко победил в первом круге представителя Казахстана Александра Бублика. «Я доволен в первую очередь победой, а затем и моим уровнем игры. Я чувствую надежду. Чувствую, что здесь — по крайней мере, в этом году с такой погодой, с такими мячами — я могу играть, как на харде. Для меня это ничем не отличается от Открытого чемпионата Австралии», — признался Медведев после стартового поединка.

Соперником россиянина по второму кругу стал американец Томми Пол. В отличие от Медведева, он как раз любит играть на грунте и в 2015 году стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос». Сейчас он занимает 52-е место в рейтинге ATP, но стремительно набирает ход. Накануне Открытого чемпионата Франции Томми сыграл на турнире ATP-250 в Парме, где дошёл до полуфинала и уступил только будущему чемпиону Себастьяну Корде. Запомнили многие российские болельщики Пола и по его упорному матчу второго круга с Андреем Рублёвым на недавнем «Мастерсе» в Мадриде.

Матч Медведев – Пол проходил в необычной обстановке. Организаторы «Ролан Гаррос» после возведения крыши на центральном корте и установки освещения выделили специальную вечернюю сессию. Но поскольку сейчас во Франции действует комендантский час, то зрителей к этому особенному матчу не допускают на трибуны. Поэтому встреча Даниила и Томми состоялась при пустых трибунах. Кроме того, к ночи в Париже повысилась влажность, спортсмены просто обливались потом, а мяч летел очень медленно. Медведев неспешно втягивался в игру и неожиданно провалил свою подачу под ноль в 6-м гейме. Пол же смотрелся очень неплохо – играл стабильно, хорошо передвигался, точно клал мяч под линии и ему потребовалось 39 минут, чтобы довести сет до победы – 6:3.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте « Roland Garros».

По статистике, Даниил не очень хорошо проводит матчи на турнирах «Большого шлема», если проигрывает первый сет. Таких случаев у него до этого было 15, и лишь дважды он в итоге смог пробить. Однако сейчас, в начале второй партии, Медведев резко преобразился, он заиграл агрессивно, вдохновенно, рискованно. У него шла подача, он стабильно держал мяч во время розыгрышей, время от времени обострял ситуацию и добивался успеха. В итоге во второй партии россиянин отдал сопернику только один гейм – 6:1 за 25 минут.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте « Roland Garros».

В третьем сете Медведев сразу повёл с брейком, но к середине партии сопернику удалось отыграться – 3:3. Россиянин тут же вернул преимущество и удержал его до конца, причём подал на сет под ноль – 6:4. В 4-й партии Даниил ещё сильнее взвинтил темп, много рисковал, попадал и в итоге повёл 4:0. Пол бросился догонять, даже вернул один брейк, потом ещё один, даже отыграл двойной матчбол. Но всё равно этого было недостаточно. В итоге за 2 часа 21 минуту Медведев оформил победу, впервые в карьере выиграв два поединка на Открытом чемпионате Франции – 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Так Даниил победил в Париже чемпиона «Ролан Гаррос». Пока, правда, только юниорского. Медведев стал первым россиянином в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Его следующим соперником будет ещё один американец – Райлли Опелка. А в четверг матч второго круга проведёт Аслан Карацев, которому будет противостоять немец Филипп Кольшрайбер.