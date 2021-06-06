Павлюченкова в трёх сетах обыграла белоруску Азаренко и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она обыграла белоруску Викторию Азаренко. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

Длительность поединка составила 2 часа 11 минут. Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. Азаренко, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 шансов из 12 взять подачу соперницы.

За выход в следующий раунд Анастасия поборется с победительницей матча Серена Уильмс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.