Елена Веснина и Аслан Карацев стали финалистами «Ролан Гаррос» в смешанном разряде
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в финал Открытого чемпионата Франции — 2021 в смешанном разряде.
В полуфинальном матче на «Ролан Гаррос» российский дуэт в двух сетах обыграл пару из Нидерландов третьих сеяных Деми Схурс и Весли Колхофа со счётом 6:4, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Веснина и Карацев 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. На счету Схурс и Колхофа — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
За титул чемпионов «Ролан Гаррос» в миксте Веснина и Карацев поборются с дуэтом Дезире Кравчик (США)/Джо Солсбери (Великобритания), который прошёл в финальную стадию после снятия соперников.
Ролан Гаррос — микст. 1/2 финала
08 июня 2021, вторник. 16:40 МСК
Деми Схурс
Весли Колхоф
Д. Схурс В. Колхоф
Окончен
0 : 2
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Елена Веснина
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
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