Елена Веснина и Аслан Карацев стали финалистами «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в финал Открытого чемпионата Франции — 2021 в смешанном разряде.

В полуфинальном матче на «Ролан Гаррос» российский дуэт в двух сетах обыграл пару из Нидерландов третьих сеяных Деми Схурс и Весли Колхофа со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Веснина и Карацев 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. На счету Схурс и Колхофа — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За титул чемпионов «Ролан Гаррос» в миксте Веснина и Карацев поборются с дуэтом Дезире Кравчик (США)/Джо Солсбери (Великобритания), который прошёл в финальную стадию после снятия соперников.