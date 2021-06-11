Голубев про Бублика: он любит играть на публику

Казахстанский теннисист Андрей Голубев прокомментировал игру своего партнёра Александра Бублика на «Ролан Гаррос».

«С одной стороны, Саша демонстрирует забавную игру, делая из матча шоу, потому что очень трудно быть по-настоящему сосредоточенным с самого начала до самого конца игры. Вообще, он весёлый парень, любит играть на публику, но, когда ему нужно показать убедительную игру, он её показывает. Это всего лишь игра, мы не хотим постоянно переживать за результаты. Главное, у нас дома будет трофей „Большого шлема“ и крутая история, которую мы расскажем внукам», — цитирует Голубева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, Голубев является полуфиналистом одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и победителем одного турнира ATP в одиночном разряде.