Доминик Тим стал первым клиентом менеджерского агентства Жерара Пике

Пятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим стал первым клиентом менеджерского агентства защитника «Барселоны» Жерара Пике. Агентство является новым направлением в работе компании Пике — Kosmos — которая, напомним, среди прочего занимается организацией Кубка Дэвиса.

«С гордостью сообщаю, что стал частью семьи Kosmos», — написал Тим в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Доминика Тима.

Согласно опубликованному на сайте компании пресс-релизу, агентом Тима станет бывший испанский теннисист Гало Бланко. Бланко является одним из основателей академии 4Slam Tennis, он же занимал пост директора по турнирам Kosmos Tennis (в том числе Кубка Дэвиса).

Напомним, в начале июня 2021 года стало известно, что Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером Хервигом Стракой, причём инициатива разрыва исходила от Страки.

27-летний Тим — бывшая третья ракетка мира, победитель US Open — 2020, обладатель 16 титулов на уровне ATP в одиночном разряде.