Хачанов прокомментировал свою победу на турнире в Мальорке
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Люкой Пуем в 1-м круге турнира в Мальорке.
«Сегодня мы впервые играли на траве. На траве важнее всего подача. В начале третьего сета я хорошо принимал, а он допустил несколько ошибок. Потом я держал подачу до победы. Трудно сказать, что именно помогло победить, но мне удалось завладеть преимуществом в начале третьего сета и удержать его до конца. Перед Уимблдоном важны все матчи на траве, так что я рад победе и с нетерпением жду следующего круга», — цитирует Хачанова Tennis TV.
Во 2-м круге Карен Хачанов сыграет с победителем пары Никола Кун (Испания) — Фелисьяно Лопес (Испания).
Карен Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде.
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