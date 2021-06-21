Хачанов прокомментировал свою победу на турнире в Мальорке

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Люкой Пуем в 1-м круге турнира в Мальорке.

«Сегодня мы впервые играли на траве. На траве важнее всего подача. В начале третьего сета я хорошо принимал, а он допустил несколько ошибок. Потом я держал подачу до победы. Трудно сказать, что именно помогло победить, но мне удалось завладеть преимуществом в начале третьего сета и удержать его до конца. Перед Уимблдоном важны все матчи на траве, так что я рад победе и с нетерпением жду следующего круга», — цитирует Хачанова Tennis TV.

Во 2-м круге Карен Хачанов сыграет с победителем пары Никола Кун (Испания) — Фелисьяно Лопес (Испания).



Карен Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде.