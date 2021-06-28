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Циципас не сумел выйти во второй круг Уимблдона, уступив Тиафо

Циципас не сумел выйти во второй круг Уимблдона, уступив Тиафо
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Финалист «Ролан Гаррос» — 2021 греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти во второй круг Уимблдона в одиночном разряде. На старте травяного турнира «Большого шлема» третий сеяный Циципас потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Циципас 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не использовал ни один из семи шансов взять подачу соперника. Тиафо подал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Уимблдона Тиафо сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Карбальес-Баэной и канадцем Вашеком Поспишилом.

Циципас в третий раз в карьере не сумел выйти во второй круг Уимблдона. Лишь однажды, в 2018 году, 22-летний грек дошёл до 1/8 финала.

Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 17:00 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 3    
6 		6 6    
             
Фрэнсис Тиафо
57
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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