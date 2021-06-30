Борис Беккер: мы должны привыкать к мысли, что могли видеть Серену Уильямс в последний раз

Немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал снятие с Уимблдона 39-летней американки Серены Уильямс.
«Последнее, чего хочет такая чемпионка, как Серена, покидать свои любимые корты. Мы должны привыкать к мысли, что могли увидеть её в последний раз. Ей уже за 30. Это ещё один год возвращения, травмы, работа на износ. У неё также была травма на Открытом чемпионате Франции. Печально это видеть, но над временем не властны ни мужчина, ни женщина. В этом году корты кажутся немного скользкими, многие игроки жаловались. Её левая лодыжка ушла в одну сторону, правая нога ушла в другую, вбок. Она, должно быть, усугубила ту травму, которая у неё уже была. К сожалению, ей пришлось сняться», — приводит слова Беккера Tennis Head.
- 30 июня 2021
-
19:22
-
19:09
-
19:05
-
18:48
-
17:46
-
16:51
-
16:36
-
16:26
-
15:42
-
14:45
-
14:36
-
14:16
-
14:04
-
13:41
-
13:11
-
11:59
-
11:12
-
11:08
-
10:52
-
10:31
-
09:35
-
09:18
-
00:46
-
00:31
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:32
-
23:20
-
23:05
-
22:48
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:44