Борис Беккер: мы должны привыкать к мысли, что могли видеть Серену Уильямс в последний раз

Немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал снятие с Уимблдона 39-летней американки Серены Уильямс.

«Последнее, чего хочет такая чемпионка, как Серена, покидать свои любимые корты. Мы должны привыкать к мысли, что могли увидеть её в последний раз. Ей уже за 30. Это ещё один год возвращения, травмы, работа на износ. У неё также была травма на Открытом чемпионате Франции. Печально это видеть, но над временем не властны ни мужчина, ни женщина. В этом году корты кажутся немного скользкими, многие игроки жаловались. Её левая лодыжка ушла в одну сторону, правая нога ушла в другую, вбок. Она, должно быть, усугубила ту травму, которая у неё уже была. К сожалению, ей пришлось сняться», — приводит слова Беккера Tennis Head.