Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинальном матче вторая сеяная Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (21) со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Жабер — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
За право выйти в финал Уимблдона 23-летняя Соболенко поборется с чешкой Каролиной Плишковой (8).
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. Отметим, что ни одна представительница России не сумела преодолеть стадию 1/8 на текущем турнире.
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