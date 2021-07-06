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Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинальном матче вторая сеяная Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (21) со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Жабер — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За право выйти в финал Уимблдона 23-летняя Соболенко поборется с чешкой Каролиной Плишковой (8).

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. Отметим, что ни одна представительница России не сумела преодолеть стадию 1/8 на текущем турнире.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
06 июля 2021, вторник. 16:40 МСК
Онс Жабер
24
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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