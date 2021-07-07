Эмма Радукану — о снятии с Уимблдона: мне было очень трудно регулировать своё дыхание

Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла появиться на послематчевой пресс-конференции, но позже прокомментировала своё снятие с матча 1/8 финала Уимблдона с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович при счёте 4:6, 0:3.
«Я очень разочарована, что не смогла закончить матч. Я действительно хотела иметь возможность соревноваться и стараться изо всех сил. Мне было очень трудно регулировать своё дыхание, это усугублялось длительными розыгрышами, из-за которых мне было трудно сохранять самообладание. Я не знаю, чем это было вызвано. Я думаю, что это было сочетание всего, что происходило за кулисами на прошлой неделе. Накопление волнения, шумихи – я думаю, что это отличный учебный опыт для меня, идущей вперёд. Надеюсь, в следующий раз я буду лучше подготовлена», — сказала Радукану в интервью ВВС.
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