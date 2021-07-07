«Макинрой высказал личное мнение». ВВС — о комментариях экс-теннисиста в адрес Радукану

BBC встала на защиту семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя после его противоречивых комментариев в адрес британки Эммы Радукану из-за её снятия с Уимблдона. BBC настаивает на том, что американец, вызвавший разногласия, имел полное право высказать мнение, которого он придерживается.

«Джон Макинрой высказал своё личное мнение о давлении, с которым сталкиваются теннисисты, основываясь как на своём собственном опыте, так и на опыте нынешних игроков. Он сочувствовал положению Эммы», — передаёт заявление BBC Daily Telegraph.

Эмма Радукану снялась с матча 1/8 финала Уимблдона с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович при счёте 4:6, 0:3. После игры Макинрой сравнил этот эпизод с ситуацией с японкой Наоми Осакой, снявшейся с «Ролан Гаррос» по причинам психологического характера. Джон также отметил, что Радукану стоит извлечь урок из случившегося.

Официальные лица турнира подтвердили, что 18-летняя девушка была вынуждена сняться из-за трудностей с дыханием.