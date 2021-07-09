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Бартоли — о ситуации с Радукану: девушки намного более эмоциональны, это нормально

Бартоли — о ситуации с Радукану: девушки намного более эмоциональны, это нормально
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Французская теннисистка Марион Бартоли поддержала 18-летнюю британку Эмму Радукану, на которую после снятия с матча 1/8 финала Уимблдона обрушились с критикой некоторые эксперты. В частности, семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой.

«Женская игра отличается от мужской, потому что мы намного более эмоциональны, это нормально. Мы по-разному воспринимаем ситуации, мы просто другие. Эмма была такой взволнованной. Попасть на вторую неделю Уимблдона было для неё огромным событием, она была на первых полосах всех газет страны. Вероятно, накопление всего, усталость, пресса, это стало для неё слишком.

Боже, ей всего 18, для неё это будет отличный опыт. Только она знает точную причину, по которой она так себя почувствовала. Очень трудно делать предположения со стороны, но она была замечательной героиней этого турнира», — приводит слова Бартоли Metro.

Однако сам Макинрой настаивает, что был прав: «Я действительно думаю, что сказал правильные вещи. Но некоторые люди с этим не согласились».

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