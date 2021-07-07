Эмма Радукану: самое трудное в мире — не закончить Уимблдон на корте

Британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в своём «инстаграме» после снятия с матча 1/8 финала Уимблдона с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович при счёте 4:6, 0:3.
«Привет, ребята. Я хочу, чтобы все знали, что сегодня утром я чувствую себя намного лучше. Во-первых, я хочу поздравить Айлу с невероятным выступлением, и мне жаль, что наш матч закончился так, как он закончился. На этой неделе я играла в лучший теннис в своей жизни перед потрясающей публикой, и я думаю, что весь этот опыт застал меня врасплох. В конце первого сета после нескольких суперинтенсивных розыгрышей я начала тяжело дышать и почувствовала головокружение. Медицинская бригада посоветовала мне не продолжать, и хотя мне казалось, что самое трудное в мире — это не закончить свой Уимблдон на корте, я была недостаточно здорова, чтобы продолжать.
Я хочу поблагодарить людей, которые подбадривали меня в каждом матче, я так сильно хотела выиграть для вас! Я также хочу поблагодарить Всеанглийский клуб, мою команду, моих родителей и друзей. Прошлый вечер будет иметь большое значение для того, чтобы помочь мне узнать, что нужно для выступления в топе. Я буду дорожить всем, чего мы достигли вместе на этой неделе, и вернусь более сильной! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше в моём путешествии", — написала Радукану.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Эммы Радукану.
В комментариях теннисистку поддержали её коллеги-соотечественницы Наоми Броуди, Кэти Бултер, Кэти Суон, Джоди Анна Бурраж и Хезер Уотсон.
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