Алекс Корретха: поражение на Олимпиаде стало для Джоковича ударом

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха высказался о шансах серба Новака Джоковича на завоевание 21-го титула на турнирах «Большого шлема» на грядущем US Open.

«Сейчас ему необходимо отдохнуть и восстановиться, потому что поражение на Олимпиаде стало для него ударом. До Нью-Йорка есть ещё целый месяц. Посмотрим, будет ли он участвовать в каких-то турнирах перед US Open. Но Новак уже доказал, что с точки зрения психологии он – скала. У него будет такая сильная мотивация выиграть 21-й турнир «Большого шлема» в сентябре, что он забудет всё, что было до этого. Джокович продолжит побеждать на «мэйджорах», — приводит слова Корретхи Tennis World USA.