Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, где может сыграть с Медведевым

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.
В матче второго круга Димитров в двух сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Димитров 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Бублика — 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В следующем раунде Димитров сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Маккензи Макдональд (США).
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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