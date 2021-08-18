Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, где может сыграть с Медведевым

Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, где может сыграть с Медведевым
Комментарии

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.

В матче второго круга Димитров в двух сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Димитров 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Бублика — 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем раунде Димитров сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Маккензи Макдональд (США).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Цинциннати (м). 2-й круг
18 августа 2021, среда. 17:10 МСК
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021