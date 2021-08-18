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Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Цинциннати

Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Цинциннати
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который является последним крупным турниром перед US Open.

В матче второго круга Медведев (1) в двух сетах обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась ровно за 1 час. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Макдональда — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Напомним, в понедельник, 16 августа, Медведев взял титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.

Цинциннати (м). 2-й круг
18 августа 2021, среда. 21:50 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Маккензи Макдональд
64
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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