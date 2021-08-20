Бартоли: не вижу причин, по которым Джокович не выиграет US Open

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли выделила фаворита перед стартом US Open — 2021. По её мнению, главный претендент на победу — Новак Джокович.
«Я не вижу смысла не ставить Новака в ряды главных фаворитов турнира.
Для меня он большой теннисист и главный претендент на победу. Это можно просто объяснить. У него будет выходной перед каждым матчем, у него будет время подумать о каждой игре и хорошо отдохнуть. Я думаю, что турниры «Большого шлема» определённо играют в пользу Джоковича.
Он попытается выиграть 21-й титул «Большого шлема» и первым достичь этого нереального числа побед. Думаю, что его мотивация будет на пике. Плюс ко всему он отлично играет на харде, Новак доказывал это раньше и докажет на US Open. Честно говоря, не вижу причин, почему он не должен выиграть US Open», — цитирует Бартоли Tennis World USA.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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