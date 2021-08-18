Давид Де Хеа в шутку заявил о готовности сыграть на US Open. Энди Маррей отреагировал

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа опубликовал в «Твиттере» видео, где он с партнёрами играет в теннис.

Публикация доступна в «твиттере» Давида Де Хеа.

«Я почти готов к US Open. Эй, ATP, я ещё успеваю получить уайлд-кард?» — прокомментировал происходящее в ролике Де Хеа.

На публикацию испанского футболиста отреагировал бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей. «Если тебе нужен партнёр в парном разряде, то я нахожусь в поиске», — пошутил Маррей. «Дату и время, пожалуйста», — прокомментировал предложение Де Хеа.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

Новость по теме Тренер Джоковича: если Новак выиграет грядущий US Open, его слава будет вечной