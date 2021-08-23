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Прошла жеребьёвка квалификации US Open — 2021 в женском одиночном разряде

Прошла жеребьёвка квалификации US Open — 2021 в женском одиночном разряде
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Пресс-служба Открытого чемпионата США — 2021 опубликовала сетку квалификационного раунда в женском одиночном разряде. В ней сыграют шестеро россиянок. Возглавила посев квалификации хорватка Ана Конюх.

Наивысший номер посева у россиянок получила Камилла Рахимова (20), в первом круге она сыграет с Лизетт Кабрерой из Австралии. Виталия Дьяченко (24) в первом круге сразится с представительницей Бельгии Мари Бенуа. Другая россиянка Анна Калинская (22) поспорит за выход во второй круг с соотечественницей Натальей Вихлянцевой. Соперницей Валерии Савиных в первом круге стала 14-я сеяная чешка Кристина Плишкова. Марину Мельникову на старте ждёт встреча с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.

Отметим, что за выход во второй раунд квалификации US Open теннисистки получат $ 18 тыс.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году, US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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