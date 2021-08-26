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Милош Раонич не выступит на US Open

Милош Раонич не выступит на US Open
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Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич снялся с Открытого чемпионата США, сообщает журналист Жозе Моргадо в своём "твиттере".

Вместо него на соревновании выступит лаки-лузер, заняв место Раонича в основной сетке.


Для 30-летнего теннисиста это третье снятие с турниров «Большого шлема» подряд. Он продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы.

После турнира в Майами (США), прошедшего в начале апреля, где канадец в четвёртом круге проиграл поляку Хуберту Хуркачу в трёх сетах, Раонич сыграл только один теннисный матч. Эта встреча прошла на турнире в Атланте (США). На стадии второго круга Милош уступил американцу Брэндону Накашима со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (4:7).

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.

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