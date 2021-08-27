Дьяченко и Калинская проиграли в полуфинале квалификации US Open в одиночном разряде

Российские теннисистки Анна Калинская и Виталия Дьяченко не смогли выйти в финал квалификации Открытого чемпионата США.

Грачева на стадии полуфинала уступила представительнице Греции Валентини Грамматикопулу со счетом 6:2, 4:6, 2:6. Дьяченко, в свою очередь, в своем полуфинальном матче проиграла британке Кэти Бултер со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

Ранее в финал квалификации US Open вышла россиянка Камилла Рахимова, которая обыграла представительницу США Усуэ Мэйтан Арконаду.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.