Шамиль Тарпищев назвал трёх главных фаворитов предстоящего US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом грядущего Открытого чемпионата США.
«Джокович первый, несомненно. Новак готовится к этому турниру, если он возьмёт все четыре турнира в один год — это сразу поставит его на первое место среди всех в истории. Зверев — второй, Александр на второй позиции. Также на ходу Циципас. Вот эта тройка является фаворитами, они выделяются», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Лидер посева серб Новак Джокович в первом круге сыграет с победителем квалификации. Немец Александр Зверев, посеянный четвёртым, на старте соревнований сразится с американцем Сэмом Куэрри. Первым соперником третьей ракетки турнира грека Стефаноса Циципаса станет британец Энди Маррей.
- 30 августа 2021
-
17:01
-
16:56
-
16:52
-
12:50
-
11:58
-
11:14
-
10:46
-
10:25
-
09:52
-
08:19
-
08:15
-
00:55
-
00:39
-
00:24
- 29 августа 2021
-
23:01
-
15:25
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:27
-
09:51
-
09:30
-
01:12
-
00:39
- 28 августа 2021
-
22:18
-
21:40
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
16:15
-
15:52
-
15:29
-
14:26
-
12:57
-
12:25