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Шамиль Тарпищев назвал трёх главных фаворитов предстоящего US Open

Шамиль Тарпищев назвал трёх главных фаворитов предстоящего US Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом грядущего Открытого чемпионата США.

«Джокович первый, несомненно. Новак готовится к этому турниру, если он возьмёт все четыре турнира в один год — это сразу поставит его на первое место среди всех в истории. Зверев — второй, Александр на второй позиции. Также на ходу Циципас. Вот эта тройка является фаворитами, они выделяются», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Лидер посева серб Новак Джокович в первом круге сыграет с победителем квалификации. Немец Александр Зверев, посеянный четвёртым, на старте соревнований сразится с американцем Сэмом Куэрри. Первым соперником третьей ракетки турнира грека Стефаноса Циципаса станет британец Энди Маррей.

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