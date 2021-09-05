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Аслан Карацев проиграл 99-й ракетке мира и завершил участие на US Open

Аслан Карацев проиграл 99-й ракетке мира и завершил участие на US Open
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Российский теннисист, 25-я ракетка мира Аслан Карацев не смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он уступил американцу, 99-й ракетке мира Дженсону Бруксби со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 3 часа 53 минут. За это время Карацев сделал 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. В активе Бруксби 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в четвертьфинал Бруксби поспорит с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, который в своём матче третьего круга обыграл японца Кеи Нисикори.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примает участия в соревнованиях из-за травмы.

US Open (м). 3-й круг
04 сентября 2021, суббота. 23:30 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 3 3
6 		3 2 6 6
             
Дженсон Бруксби
99
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Встречи с Джоковичем не будет. Карацев в день рождения проиграл в пяти сетах на US Open Встречи с Джоковичем не будет. Карацев в день рождения проиграл в пяти сетах на US Open
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