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US Open — 2021: Аслан Карацев в день рождения не смог пробиться во 2-ю неделю турнира и не сыграет с Новаком Джоковичем

Встречи с Джоковичем не будет. Карацев в день рождения проиграл в пяти сетах на US Open
Даниил Сальников
Аслан Карацев
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Аслан не смог пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В мужской сетке из россиян остался только Медведев.

Аслан Карацев в свой 28-й день рождения проиграл в пяти сетах «надежде Америки» – 20-летнему Дженсону Бруксби. Теперь для россиянина встречи с Джоковичем на US Open не будет.

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За выход в 1/8 финала US Open – 2021 боролись три представителя России в мужском одиночном разряде. В пятницу Даниил Медведев уверенно обыграл испанца Андухара, Андрей Рублёв уступил американцу Тиафо. Последним из наших место в топ-16 турнира оспаривал Аслан Карацев, которому в субботу исполнилось 28 лет.

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Напомним, что для Аслана очень многое в этом году происходит впервые. Он первый раз попал в основу US Open, первый раз вошёл в число сеяных и каждая победа Карацева на турнире – это его личный рекорд. Во втором круге россиянин провёл тяжелейший марафонский пятисетовый матч с австралийцем Джорданом Томпсоном. Аслан проигрывал 0-2 по сетам, но затем сравнял счёт по партиям и в решающем сете вырвал победу в матче. Любопытно, что соперник Карацева пожаловался судье на то, туалетный перерыв нашего теннисиста слишком затянулся. «Я не замечал, долго меня не было или нет, потому что, на самом деле, было очень далеко идти. Минут 7 только шагать. Но я не специально тянул время. Я зашёл, вышел и всё», — объяснил Карацев после матча.

US Open – 2021. Мужская сетка

Аслан объяснил, как ему удалось совершить камбэк со счёта 0-2 по сетам: «Отыграться мне помог опыт победы над Оже-Альяссимом на Australian Open. Ситуация была такой же, но тогда я играл немного лучше. Здесь же мне было нелегко в психологическом плане в первом и втором сетах. Во второй партии я уступал 1:4, потом счёт стал 3:4, но я всё равно проиграл сет. Потом я понял, как нужно играть, нашёл ключ к победе, это и стало решающим».

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2021, четверг. 20:40 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 7 7 11 6
6 		6 5 6 9 1
             
Джордан Томпсон
59
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Соперником Карацева по матчу 3-го круга стал 20-летний Дженсон Бруксби, которого называют одной из надежд Америки. В этом году он неожиданно пробился в решающий матч турнира ATP-250 в Ньюпорте, где уступил лишь Кевину Андерсону из ЮАР. В Нью-Йорке Дженсон попал в основную сетку благодаря уайлд-кард. В первых двух кругах Бруксби в четырёх сетах справился с Микаэлем Имером из Швеции и американцем Тейлором Фритцем.

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Матч для Аслана начался с того, что он сделал брейк. Однако затем Бруксби полностью захватил инициативу и через 26 минут праздновал успех в первом сете – 6:2. Вторая партия, казалось, тоже будет проходить под диктовку американца. Дженсон повёл с брейком – 3:1. Но Карацеву удалось перевернуть ход сета, взять с пять геймов подряд, а с ними и всю партию – 6:3. Третий сет проходил по такому же сценарию. Карацев уступал с брейком – 0:2, а потом взвинтил темп и выиграл все оставшиеся геймы в партии – 6:2.

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В четвёртом сете соперники долго не могли подобраться даже к брейк-пойнтам, пока в 7-м гейме американец не представился шанс взять подачу Карацева. Он этим воспользовался, а потом выиграл ещё два гейма – 6:3. Матч перешёл в пятый сет. Бруксби сделал брейк в 4-м гейме – 3:1 и этого небольшого преимущества ему хватило, чтобы довести встречу до победы – 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3 за 3 часа 52 минуты.

US Open (м). 3-й круг
04 сентября 2021, суббота. 23:30 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 3 3
6 		3 2 6 6
             
Дженсон Бруксби
99
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Так Аслан Карацев не смог выиграть второй подряд пятисетовый матч и не пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В мужской сетке из россиян остался только Медведев. А с Новаком Джоковичем за выход в четвертьфинал теперь сыграет юный американец Бруксби.

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Теги Теннис US Open 2021 US Open Аслан Карацев •••

Заглавное фото: SRDJAN STEVANOVIC/GETTY IMAGES

Источник: «Чемпионат»

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