US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 5 сентября
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На Открытом чемпионате США были сыграны четыре матча 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
US Open. Мужчины. 1/8 финала. 5 сентября
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 11) — 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.
Даниил Медведев (Россия, 2) — Даниэль Эванс (Великобритания, 24) — 6:3, 6:4, 6:3.
Карлос Алкарас Гарфия (Испания) — Петер Гоёвчик (Германия, Q) — 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.
Сетка турнира доступна на «Чемпионате»
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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