Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третий раз кряду вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв в четвертьфинале текущего турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.
На US Open – 2019 Медведев вышел в полуфинал, где в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Однако в решающем матче турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. В 2020 году в полуфинальной встрече Медведев проиграл будущему чемпиону турнира – австрийцу Доминику Тиму со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).
За право стать финалистом US Open – 2021 Медведев поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Карлос Алькарас Гарфия (Испания).
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