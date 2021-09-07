Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2021.
В четвертьфинальной встрече Медведев (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Медведев 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету его соперника — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
За право стать финалистом US Open – 2021 Даниил поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Карлос Алькарас Гарфия (Испания).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. За выход в полуфинал Медведев получит $ 675 тыс. призовых.
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим, он пропускает текущий розыгрыш из-за травмы. В финальном матче Тим обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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