Фернандес стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей на одном ТБШ двух соперниц из топ-5

Канадская теннисистка, 73-я ракетка мира Лейла Фернандес, 6 сентября отпраздновавшая 19-летие, стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей на одном турнире «Большого шлема» двух соперниц из топ-5, после 17-летней Серены Уильямс на Открытом чемпионате США в 1999 году.
Победы над украинкой Элиной Свитолиной (№5) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 в четвертьфинале US Open — 2021 и японкой Наоми Осакой (№3) в третьем круге со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4 позволили Лейле добиться этого достижения.
Уильямс на Открытом чемпионате США в 1999 году обыграла соотечественниц Монику Селеш (№4) в четвертьфинале турнира и Линдсей Дэвенпорт (№2) в полуфинале, а также швейцарку Мартину Хингис (№1) в финале. Для Серены эта победа стала первым титулом в одиночном разряде на «Больших шлемах».
За выход в финал турнира Фернандес поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
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