Премьер-министр Канады: сегодня большой день для нашего тенниса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил в своём «твиттере» канадскую теннисистку Лейлу Фернандес с выходом в полуфинал Открытого чемпионата США.
«Большой день для канадского тенниса! Поздравляю Лейлу Фернандес, которая вышла в полуфинал на US Open. Болеем за вас из дома!» — написал Трюдо.
Также он пожелал удачи Феликсу Оже-Альяссиму, который стал первым канадцем в истории турниров Открытого чемпионата США, достигшим полуфинала.
19-летняя Лейла Фернандес в четвертьфинале одолела украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). В полуфинале она сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
21-летний Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым игроком, сумевшим добраться до полуфинала Открытого чемпионата США с 2009 года. В четвертьфинале он встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией, который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца. За выход в финал турнира Оже-Альяссим поспорит со втором ракеткой мира Даниилом Медведевым.
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