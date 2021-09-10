Радукану обыграла Саккари и вышла в финал US Open

Представительница Великобритании Эмма Радукану в полуфинале открытого чемпионата США обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В финале Радукану встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес. В своём полуфинале Фернандес обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

6 сентября представительнице Канады исполнилось 19 лет. Таким образом, она стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с 2004 года, когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Россиянке тогда было 17 лет.

На пути к полуфиналу Радукану обыграла швейцарку Стефани Фёгель (6:2, 6:3), китаянку Чжан Шуай (6:2, 6:4), испанку Сару Соррибес-Тормо (6:0, 6:1), американку Шелби Роджерс (6:2, 6:1) и швейцарку Белинду Бенчич (6:3, 6:4).