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Радукану обыграла Саккари и вышла в финал US Open

Радукану обыграла Саккари и вышла в финал US Open
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Представительница Великобритании Эмма Радукану в полуфинале открытого чемпионата США обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В финале Радукану встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес. В своём полуфинале Фернандес обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

6 сентября представительнице Канады исполнилось 19 лет. Таким образом, она стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с 2004 года, когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Россиянке тогда было 17 лет.

На пути к полуфиналу Радукану обыграла швейцарку Стефани Фёгель (6:2, 6:3), китаянку Чжан Шуай (6:2, 6:4), испанку Сару Соррибес-Тормо (6:0, 6:1), американку Шелби Роджерс (6:2, 6:1) и швейцарку Белинду Бенчич (6:3, 6:4).

US Open (ж). 1/2 финала
10 сентября 2021, пятница. 05:15 МСК
Эмма Радукану
150
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Мария Саккари
18
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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