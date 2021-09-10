Радукану: впервые я встретилась с Фернандес на турнире для игроков младше 12 лет

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вспомнила, как впервые встретилась со своей соперницей по финалу Открытого чемпионата США 19-летней канадкой Лейлой Фернандес.

«Думаю, я впервые встретилась с Лейлой на Orange Bowl, для игроков младше 12 лет. Мы впервые встретились друг с другом, потому что я родилась в Торонто, а она была канадкой, так что тогда у нас вроде как сложились отношения. Потом я играла с ней на юниорском Уимблдоне. Очевидно, что с тех пор мы обе очень далеко продвинулись как игроки и как люди. Я уверена, что наша встреча в финале будет сильно отличаться от той, когда мы в последний раз играли друг с другом. Мы обе показываем хороший теннис, так что это будет хороший матч.

На самом деле мы не особо общаемся. Всякий раз, когда мы видели друг друга на турнирах, мы здоровались. Она очень милая девушка. Мы хорошо ладим. Но нет, мы не поддерживаем связь», — приводит слова Радукану US Open.