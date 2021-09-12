«Он грёбаный гений!» Жиль Симон – о стиле игры Даниила Медведева

Экс шестая ракетка мира, француз Жиль Симон проанализировал стиль игры россиянина Даниила Медведева, который сегодня, 12 сентября, поборется за титул US Open – 2021 с сербом Новаком Джоковичем.

«Мяч после ударов Даниила летит по особенной траектории, отскакивает очень низко. Медведев бьёт почти без вращения или даже с обратным вращением. Обычно мяч летит с верхним вращением, а у него – как будто с подрезкой. Такое удаётся немногим.

Низкий полёт мяча даёт ему преимущество в обороне, потому что он летит дольше. И ещё соперникам приходится всё время играть из-под сетки, мяч всегда отскакивает низко, поэтому с него трудно атаковать. Игра замедляется, благодаря чему Даниил может держаться глубоко за любимой им задней линией. При этом он умеет ускорять мяч.

Вообще он интересный игрок, я почти сразу начал испытывать симпатию к нему и его стилю. Он невероятно умён. Он шахматист, просчитывает ходы наперёд. В тактическом плане его никто не превзойдёт, потому что он всё замечает и понимает лучше остальных.

У людей ушло много времени на то, чтобы понять его стиль игры, потому что раньше они такое попросту не встречали. Но в туре уже после одного матча с ним понимали, что он грёбаный гений! Он настоящий игрок, который идёт по уникальному пути. За это я его очень уважаю», — приводит слова Симона Lequipe.