Тарпищев рассказал, как нужно сыграть Медведеву, чтобы обыграть Джоковича в финале US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий в преддверии финального матча US Open, в котором сойдутся серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

«Финал исторический. Козыри все понятны. Джокович искусен в техническом арсенале, здесь у него побольше козырей. Покрывает весь корт. Новак будет пытаться завязать Даню в разнообразие. Медведеву надо играть плотно, длинно. И самое главное — держать свою подачу. Если говорить со стороны тактики, то главными будут первый и третий сеты. Если будет держать свою подачу, то начнутся качели. Надо поддавливать, по скорости полёта мяча Даня его превосходит. Но эта скорость компенсируется тем, что Медведев принимает мяч далеко за задней линией.



Думаю, Новак ощущает давление, но у него колоссальный опыт. Давление может проснуться, когда он начнёт уставать. Потому что таких случаях нервы уже начинают выходить на первый план. Смотреть матч будут все. Это история.



У Дани за плечами уже колоссальный опыт двух финалов. Главное, уйти от эмоциональности, которая ему свойственна. Этого стало меньше, но надо вообще исключить. Потому что нервы в таких матчах не нужны. А Джокович в сохранении ментального спокойствия лучше всех», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.