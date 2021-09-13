«Превзошёл Джоковича по всем параметрам!» Кафельников — о победе Медведева на US Open

Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, россиянин Евгений Кафельников прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева в финале US Open над именитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).



«В финальной встрече Медведев превзошёл Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте. Заслуженная победа Медведева! Больше и добавить нечего», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.