Рублёв – о победе над Шварцманом: это было безумие, никогда не проводил такие розыгрыши

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче Кубка Лэйвера с аргентинцем Диего Шварцманом (4:6, 6:3, 11-9).

«Для меня это тоже было безумие. Я никогда не проводил такие розыгрыши, а тут — на матчболе. Мне теперь нужно в туалет бежать (смеется)», – цитирует Рублёва Tennis majors.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой россиянина со счетом 4:6, 6:3, 11:9. При этом в решающем тай-брейке российский теннисист уступал со счетом 2:6.

Ранее на турнире норвежец Каспер Рууд одержал победу над американцем Райлли Опелкой, а итальянец Маттео Берреттини обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

На турнире теннисисты выступают за сборные Европы и Мира. Теперь счёт 3:0 в пользу Европы. За Европу играют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кириос.