Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв оценил шансы выступить на Кубке Кремля

Андрей Рублёв оценил шансы выступить на Кубке Кремля
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свои шансы выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Турнир пройдёт в Москве с 16 по 24 октября.

«На данный момент всё складывается так, что я на 100% сыграю на Кубке Кремля. Дай бог, так и будет, я приеду и выступлю в Москве», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Ранее пресс-служба Кубка Кремля анонсировала предварительный список участников турнира. Любители тенниса смогут увидеть большую российскую четвёрку в полном составе: 2-ю ракетку мира Даниила Медведева, Андрея Рублёва, расположившегося на 5-й строчке мирового рейтинга, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира. Помимо российской четвёрки, в заявке представлены двукратный победитель Кубка Кремля, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич и финалист московского турнира двух последних лет француз Адриан Маннарино.

Впервые за 19 лет два теннисиста из России в топ-5 рейтинга ATP! Впервые за 19 лет два теннисиста из России в топ-5 рейтинга ATP!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021