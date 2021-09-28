Андрей Рублёв оценил шансы выступить на Кубке Кремля

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свои шансы выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Турнир пройдёт в Москве с 16 по 24 октября.
«На данный момент всё складывается так, что я на 100% сыграю на Кубке Кремля. Дай бог, так и будет, я приеду и выступлю в Москве», — приводит слова Рублёва ТАСС.
Ранее пресс-служба Кубка Кремля анонсировала предварительный список участников турнира. Любители тенниса смогут увидеть большую российскую четвёрку в полном составе: 2-ю ракетку мира Даниила Медведева, Андрея Рублёва, расположившегося на 5-й строчке мирового рейтинга, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира. Помимо российской четвёрки, в заявке представлены двукратный победитель Кубка Кремля, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич и финалист московского турнира двух последних лет француз Адриан Маннарино.
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